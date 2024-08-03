Легкоатлетка Лафон заработала первое золото для Доминики на ОИ-2024 в тройном прыжке

Легкоатлетка из Доминики Теа Лафон, выступающая в тройном прыжке, выиграла первое золото для страны на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 15,02. На втором месте представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,87), тройку лидеров замкнула американка Жасмин Мур (14,67).

Ранее серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023 Марина Бех-Романчук не вышла в финальную попытку в тройном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Спортсменке не засчитали две попытки, а результата третьей не хватило, чтобы пройти дальше.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.