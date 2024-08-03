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Легкоатлетка Лафон заработала первое золото для Доминики на ОИ-2024 в тройном прыжке

Легкоатлетка Лафон заработала первое золото для Доминики на ОИ-2024 в тройном прыжке
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Легкоатлетка из Доминики Теа Лафон, выступающая в тройном прыжке, выиграла первое золото для страны на Олимпийских играх — 2024 в Париже с результатом 15,02. На втором месте представительница Ямайки Шаника Рикеттс (14,87), тройку лидеров замкнула американка Жасмин Мур (14,67).

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Тройной прыжок. Финал
03 августа 2024, суббота. 21:20 МСК
Окончено
1
Теа Лафон
Доминика
15.02
2
Шаника Рикеттс
Ямайка
14.87
3
Жасмин Мур
США
14.67

Ранее серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике — 2023 Марина Бех-Романчук не вышла в финальную попытку в тройном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Спортсменке не засчитали две попытки, а результата третьей не хватило, чтобы пройти дальше.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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