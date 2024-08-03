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Кэти Ледеки догнала Ларису Латынину по числу золотых медалей Олимпийских игр

Кэти Ледеки догнала Ларису Латынину по числу золотых медалей Олимпийских игр
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Американская пловчиха Кэти Ледеки догнала девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину по количеству золотых медалей Олимпийских игр.

Сегодня, 3 августа, американка Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, показав результат 8:11,04. Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда — у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин —у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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