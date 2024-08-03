Кэти Ледеки догнала Ларису Латынину по числу золотых медалей Олимпийских игр

Американская пловчиха Кэти Ледеки догнала девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину по количеству золотых медалей Олимпийских игр.

Сегодня, 3 августа, американка Ледеки выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, показав результат 8:11,04. Серебряную медаль завоевала австралийка Ариарне Титмус с результатом 8.12,29. Бронзовая награда — у представительницы США Пейдж Мэдден (8.13,00).

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин —у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.

Летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года.