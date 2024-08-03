Американские пловцы выиграли эстафету 4х100 м комплексом, установив мировой рекорд

На Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) завершилась комбинированная эстафета 4х100 м. Её победителями стали американские пловцы, показавшие результат 3.37,43. Серебряную медаль завоевали представители Китая с результатом 3.37,55. Бронзовая награда — у сборной Австралии (3.38,76).
Победа в эстафете позволила американцам приблизиться к Китаю в медальном зачёте Игр в Париже. Команда США завоевала 14-ю золотую награду. Китай лидирует в зачёте, имея в своём активе 16 золотых медалей.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 3 августа 2024
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