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Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа

Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 3 августа

Группа А

  • Хорватия — Греция — 14:13
  • Черногория — США — 7:12
  • Италия — Румыния — 18:7

Группа В

  • Испания — Япония — 23:8
  • Австралия — Венгрия — 9:8
  • Сербия — Франция — 15:8

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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