Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины. 3 августа

Группа А

Хорватия — Греция — 14:13

Черногория — США — 7:12

Италия — Румыния — 18:7

Группа В

Испания — Япония — 23:8

Австралия — Венгрия — 9:8

Сербия — Франция — 15:8

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.