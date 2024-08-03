Сборная Дании обыграла гандболисток из Южной Кореи в 5-м туре Олимпиады-2024
Поделиться
Женская сборная Дании по гандболу в матче 5-го тура группового этапа олимпийского турнира обыграла команду Южной Кореи. Встреча завершилась со счётом 28:20 (12:8).
Олимпийские игры (ж) . Группа A. 5-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Дания
Окончен
28 : 20
Южная Корея
Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.
Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.
Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024».
Комментарии
- 3 августа 2024
-
23:49
-
23:41
-
23:40
-
23:26
-
23:19
-
23:08
-
23:06
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:27
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:13
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:35
-
21:32
-
21:28
-
21:12
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:55
-
20:47
-
20:46
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:05
-
19:59