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Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: результаты соревнований 3 августа

Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: результаты соревнований 3 августа
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В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершился очередной соревновательный день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч по фехтованию на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Фехтование, женщины, командная сабля, результаты 3 августа:

  • Матч за третье место: Япония — Франция — 45:40;
  • Финал: Украина — Южная Корея — 45:42.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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