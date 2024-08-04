Пляжный волейбол на фоне Эйфелевой башни и болельщик-картошка. Лучшие фото с Олимпиады

3 августа в Париже прошёл очередной соревновательный день на летних Олимпийских играх.

Российский велогонщик Глеб Сырица не финишировал в шоссейной гонке с группового старта на Олимпийских играх в Париже (Франция). Победу в гонке одержал представитель Бельгии Ремко Эвенепул. Он преодолел дистанцию 272,1 км за 6.19,34.

Лучшие кадры игрового дня — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.