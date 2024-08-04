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«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже

«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже
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21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала поражение в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Париже и свою серебряную медаль.

Олимпиада (ж). Финал
03 августа 2024, суббота. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

«Это серебро с золотым блеском. Давайте отпразднуем эту медаль. Буду спать с ней полгода, не больше, потому что мы начнём новый год с новыми целями. Очень горда и счастлива, что выиграла медаль для Хорватии, я исполнила мечту всей своей жизни. День, когда выиграла полуфинал, был одним из самых счастливых в моей жизни. Сейчас я немного разочарована, потому что хотела выиграть золото, но Чжэн была лучше. Не могу забыть или презирать то, что сделала за эти недели», — сказала Векич на пресс-конференции.

Напомним, Донна Векич в финале проиграла седьмой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 3:6.

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