«Серебро с золотым блеском». Векич — о поражении в финале Олимпиады в Париже

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала поражение в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Париже и свою серебряную медаль.
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«Это серебро с золотым блеском. Давайте отпразднуем эту медаль. Буду спать с ней полгода, не больше, потому что мы начнём новый год с новыми целями. Очень горда и счастлива, что выиграла медаль для Хорватии, я исполнила мечту всей своей жизни. День, когда выиграла полуфинал, был одним из самых счастливых в моей жизни. Сейчас я немного разочарована, потому что хотела выиграть золото, но Чжэн была лучше. Не могу забыть или презирать то, что сделала за эти недели», — сказала Векич на пресс-конференции.
Напомним, Донна Векич в финале проиграла седьмой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 3:6.
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