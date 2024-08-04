Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 3 августа
3 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арене» разыгрывалось четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Мужчины. 100 м, баттерфляй
- Криштоф Милак (Венгрия).
- Джош Линдо (Канада).
- Илья Харун (Канада).
Женщины. 200 м, комплекс
- Саммер Макинтош (Канада).
- Кейт Дугласс (США).
- Кейли Маккеоун (Австралия).
Женщины. 800 м, вольный стиль
- Кети Ледеки (США).
- Ариарне Титмус (Австралия).
- Пейдж Мэдден (США).
Микст. 4х100, комбинированная эстафета
- США.
- Китай.
- Австралия.
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России, в том числе один представитель водных видов спорта.
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