Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 3 августа

3 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арене» разыгрывалось четыре комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Мужчины. 100 м, баттерфляй

Криштоф Милак (Венгрия). Джош Линдо (Канада). Илья Харун (Канада).

Женщины. 200 м, комплекс

Саммер Макинтош (Канада). Кейт Дугласс (США). Кейли Маккеоун (Австралия).

Женщины. 800 м, вольный стиль

Кети Ледеки (США). Ариарне Титмус (Австралия). Пейдж Мэдден (США).

Микст. 4х100, комбинированная эстафета

США. Китай. Австралия.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России, в том числе один представитель водных видов спорта.