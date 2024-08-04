Волейболисты сборной Сербии обыграли Канаду в 3-м туре Олимпиады-2024

3 августа в матче 3-го тура предварительного этапа группы А волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года cборная Сербии обыграла Канаду. Встреча завершилась со счётом 3:2 (16:25, 22:25, 26:24, 25:19, 18:16).

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвовали 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) вышли по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийскими чемпионами Токио-2020 являются волейболисты сборной Франции, в финале обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. На соревнованиях представлены 15 спортсменов из России.