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Сербия — Канада — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 3:2, волейбол, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболисты сборной Сербии обыграли Канаду в 3-м туре Олимпиады-2024
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3 августа в матче 3-го тура предварительного этапа группы А волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года cборная Сербии обыграла Канаду. Встреча завершилась со счётом 3:2 (16:25, 22:25, 26:24, 25:19, 18:16).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Сербия
Канада: Херр, Хоаг, Хофер, Демьяненко, Маар, Уолш, Кентшински, ван Беркель, Шварц, Луи, Маккарти, Липпки
Сербия: Ковачевич, Капур, Крсманович, Ивович, Йовович, Куинджич, Перич, Атанасьевич, Лубурич, Подрашчанин, Тодорович, Неделькович

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвовали 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) вышли по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийскими чемпионами Токио-2020 являются волейболисты сборной Франции, в финале обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. На соревнованиях представлены 15 спортсменов из России.

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