Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 3 августа, таблица

Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 3 августа 2024 года.

По итогам состоявшихся соревнований сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 37 медалей (16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых). На второй строчке располагается команда США, в активе которой 61 медаль: 14 золотых, 24 серебряные и 23 бронзовых. Тройку лучших замыкает Франция (41 медаль: 12 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых).

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.