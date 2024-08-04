Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 3 августа

3 августа состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Олимпиада-2024, Париж. Мужчины.

Группа A. 3-й тур:

Канада — Сербия — 2:3 (25:16, 25:22, 24:26, 19:15, 16:18).

Группа B. 3-й тур:

Польша — Италия — 1:3 (15:25, 18:25, 26:24, 20:25).

Таким образом, в 1/4 финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у мужчин победу одержала именно сборная Франции, серебро завоевала команда России (ОКР), бронзу — Аргентина.