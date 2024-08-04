Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжился групповой этап турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Мужчины:
Группа С. Австралия — Франция — 2:0.
Группа С. Польша — Германия — 0:2.
Стыковые матчи:
Канада — Чили — 0:2.
Австралия — США — 0:2.
Женщины:
Группа D. Швейцария (1) — Парагвай — 2:1.
Группа B. Испания — Германия — 2:0.
Группа F. Франция — Швейцария (2) — 0:2.
Группа D. Латвия — Канада — 2:0.
Стыковые матчи:
Канада — Чехия — 2:0.
Япония — Франция — 2:0.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: