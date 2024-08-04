Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня, 3 августа

3 августа завершился очередной день Олимпиады в Париже. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами финалов соревновательного дня.
3 августа, суббота. День восьмой. Результаты финалов
10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет. 25 м;
- Ян Джиин (Южная Корея)
- Камиль Еджеевски (Франция)
- Вероника Майор (Венгрия)
10:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночки;
- Каролин Флорейн (Нидерланды)
- Эмма Твигг (Новая Зеландия)
- Виктория Сенкуте (Литва)
10:42. Академическая гребля. Мужчины. Одиночки;
- Оливер Цайдлер (Германия)
- Евгений Золотой (Беларусь)
- Симон Хендрик ван Дорп (Нидерланды)
11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при, переездка;
- Германия
- Дания
- Великобритания
11:50. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрки;
- Румыния
- Канада
- Великобритания
12:00. Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка;
- Ремко Эвенепул (Бельгия)
- Валентин Мадуас (Франция)
- Кристоф Лапорт (Франция)
12:10. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрки;
- Великобритания
- Нидерланды
- США
13:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд;
- Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия)
- Раджив Рам / Остин Крайчек (США)
13:13. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;
- Марта Маджетти (Италия)
- Шарон Кантор (Израиль)
- Эмма Уилсон (Великобритания)
13:33. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;
- Том Ревени (Израиль)
- Грей Моррис (Австралия)
- Люк ван Опзеланд (Нидерланды)
15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;
- Мэн Чэнь
- Инша Сунь
15:46. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство;
- Лим Си Хён (Южная Корея)
- Нам Су Хён (Южная Корея)
16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения;
- Филиппины
- Израиль
- Великобритания
16:30. Стрельба. Мужчины. Скит;
- Винсент Хенкок (США)
- Коннер Линн Принс (США)
- Мэн Юань Ли (Китайский Тайбэй)
16:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд;
- Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Донна Векич (Хорватия)
17:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд;
- Китай
- Китай
17:20. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок;
- Симона Байлз (США)
- Ребека Андраде (Бразилия)
- Джейд Кэри (США)
18:16. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь;
- Рис Маккленаган (Ирландия)
- Нариман Курбанов (Казахстан)
- Стивен Недорошкик (США)
18:20. Дзюдо. Микст;
- Франция
- Япония
20:35. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины;
- Райан Краузер (США)
- Джо Матиас Ковач (США)
- Раджиндра Кэмпбелл (Япония)
21:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля;
- Украина
- Южная Корея
21:20. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины;
- Теа Лафон (Доминика)
- Шаника Рикеттс (Ямайка)
- Жасмин Мур (США)
21:30. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины;
- Криштоф Милак (Венгрия)
- Джош Линдо (Канада)
- Илья Харун (Канада)
21:55. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Микст;
- Нидерланды
- США
- Великобритания
22:08. Плавание. 200 м комплексом. Женщины;
- Саммер Макинтош (Канада)
- Кейт Дугласс (США)
- Кейли Маккеоун (Австралия)
22:20. Лёгкая атлетика. 100 м. Женщины;
- Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
- Ша'Карри Ричардсон (США)
- Мелисса Джефферсон (США)
22:28. Плавание. 800 м кролем. Женщины;
- Кэти Ледеки (США)
- Ариарне Титмус (Австралия)
- Пейдж Мэдден (США)
22:58. Плавание. 4х100 м комплексом. Микст;
- США
- Китай
- Австралия
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