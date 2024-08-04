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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня, 3 августа

Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня, 3 августа
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3 августа завершился очередной день Олимпиады в Париже. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами финалов соревновательного дня.

3 августа, суббота. День восьмой. Результаты финалов

10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет. 25 м;

  1. Ян Джиин (Южная Корея)
  2. Камиль Еджеевски (Франция)
  3. Вероника Майор (Венгрия)

10:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночки;

  1. Каролин Флорейн (Нидерланды)
  2. Эмма Твигг (Новая Зеландия)
  3. Виктория Сенкуте (Литва)

10:42. Академическая гребля. Мужчины. Одиночки;

  1. Оливер Цайдлер (Германия)
  2. Евгений Золотой (Беларусь)
  3. Симон Хендрик ван Дорп (Нидерланды)

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при, переездка;

  1. Германия
  2. Дания
  3. Великобритания

11:50. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрки;

  1. Румыния
  2. Канада
  3. Великобритания

12:00. Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка;

  1. Ремко Эвенепул (Бельгия)
  2. Валентин Мадуас (Франция)
  3. Кристоф Лапорт (Франция)

12:10. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрки;

  1. Великобритания
  2. Нидерланды
  3. США

13:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд;

  1. Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия)
  2. Раджив Рам / Остин Крайчек (США)

13:13. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

  1. Марта Маджетти (Италия)
  2. Шарон Кантор (Израиль)
  3. Эмма Уилсон (Великобритания)

13:33. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;

  1. Том Ревени (Израиль)
  2. Грей Моррис (Австралия)
  3. Люк ван Опзеланд (Нидерланды)

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;

  1. Мэн Чэнь
  2. Инша Сунь

15:46. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство;

  1. Лим Си Хён (Южная Корея)
  2. Нам Су Хён (Южная Корея)

16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения;

  1. Филиппины
  2. Израиль
  3. Великобритания

16:30. Стрельба. Мужчины. Скит;

  1. Винсент Хенкок (США)
  2. Коннер Линн Принс (США)
  3. Мэн Юань Ли (Китайский Тайбэй)

16:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд;

  1. Чжэн Циньвэнь (Китай)
  2. Донна Векич (Хорватия)

17:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд;

  1. Китай
  2. Китай

17:20. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок;

  1. Симона Байлз (США)
  2. Ребека Андраде (Бразилия)
  3. Джейд Кэри (США)

18:16. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь;

  1. Рис Маккленаган (Ирландия)
  2. Нариман Курбанов (Казахстан)
  3. Стивен Недорошкик (США)

18:20. Дзюдо. Микст;

  1. Франция
  2. Япония

20:35. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины;

  1. Райан Краузер (США)
  2. Джо Матиас Ковач (США)
  3. Раджиндра Кэмпбелл (Япония)

21:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля;

  1. Украина
  2. Южная Корея

21:20. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины;

  1. Теа Лафон (Доминика)
  2. Шаника Рикеттс (Ямайка)
  3. Жасмин Мур (США)

21:30. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины;

  1. Криштоф Милак (Венгрия)
  2. Джош Линдо (Канада)
  3. Илья Харун (Канада)

21:55. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Микст;

  1. Нидерланды
  2. США
  3. Великобритания

22:08. Плавание. 200 м комплексом. Женщины;

  1. Саммер Макинтош (Канада)
  2. Кейт Дугласс (США)
  3. Кейли Маккеоун (Австралия)

22:20. Лёгкая атлетика. 100 м. Женщины;

  1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
  2. Ша'Карри Ричардсон (США)
  3. Мелисса Джефферсон (США)

22:28. Плавание. 800 м кролем. Женщины;

  1. Кэти Ледеки (США)
  2. Ариарне Титмус (Австралия)
  3. Пейдж Мэдден (США)

22:58. Плавание. 4х100 м комплексом. Микст;

  1. США
  2. Китай
  3. Австралия
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