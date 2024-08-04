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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги восьмого дня, 3 августа

3 августа завершился очередной день Олимпиады в Париже. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами финалов соревновательного дня.

3 августа, суббота. День восьмой. Результаты финалов

10:30. Стрельба. Женщины. Пистолет. 25 м;

Ян Джиин (Южная Корея) Камиль Еджеевски (Франция) Вероника Майор (Венгрия)

10:30. Академическая гребля. Женщины. Одиночки;

Каролин Флорейн (Нидерланды) Эмма Твигг (Новая Зеландия) Виктория Сенкуте (Литва)

10:42. Академическая гребля. Мужчины. Одиночки;

Оливер Цайдлер (Германия) Евгений Золотой (Беларусь) Симон Хендрик ван Дорп (Нидерланды)

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при, переездка;

Германия Дания Великобритания

11:50. Академическая гребля. Женщины. Восьмёрки;

Румыния Канада Великобритания

12:00. Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка;

Ремко Эвенепул (Бельгия) Валентин Мадуас (Франция) Кристоф Лапорт (Франция)

12:10. Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрки;

Великобритания Нидерланды США

13:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд;

Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия) Раджив Рам / Остин Крайчек (США)

13:13. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

Марта Маджетти (Италия) Шарон Кантор (Израиль) Эмма Уилсон (Великобритания)

13:33. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;

Том Ревени (Израиль) Грей Моррис (Австралия) Люк ван Опзеланд (Нидерланды)

15:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд;

Мэн Чэнь Инша Сунь

15:46. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство;

Лим Си Хён (Южная Корея) Нам Су Хён (Южная Корея)

16:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения;

Филиппины Израиль Великобритания

16:30. Стрельба. Мужчины. Скит;

Винсент Хенкок (США) Коннер Линн Принс (США) Мэн Юань Ли (Китайский Тайбэй)

16:30. Теннис. Женщины, одиночный разряд;

Чжэн Циньвэнь (Китай) Донна Векич (Хорватия)

17:10. Бадминтон. Женщины. Парный разряд;

Китай Китай

17:20. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок;

Симона Байлз (США) Ребека Андраде (Бразилия) Джейд Кэри (США)

18:16. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь;

Рис Маккленаган (Ирландия) Нариман Курбанов (Казахстан) Стивен Недорошкик (США)

18:20. Дзюдо. Микст;

Франция Япония

20:35. Лёгкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины;

Райан Краузер (США) Джо Матиас Ковач (США) Раджиндра Кэмпбелл (Япония)

21:00. Фехтование. Женщины. Командная сабля;

Украина Южная Корея

21:20. Лёгкая атлетика. Тройной прыжок. Женщины;

Теа Лафон (Доминика) Шаника Рикеттс (Ямайка) Жасмин Мур (США)

21:30. Плавание. 100 м баттерфляем. Мужчины;

Криштоф Милак (Венгрия) Джош Линдо (Канада) Илья Харун (Канада)

21:55. Лёгкая атлетика. Эстафета 4х400 м. Микст;

Нидерланды США Великобритания

22:08. Плавание. 200 м комплексом. Женщины;

Саммер Макинтош (Канада) Кейт Дугласс (США) Кейли Маккеоун (Австралия)

22:20. Лёгкая атлетика. 100 м. Женщины;

Жюльен Альфред (Сент-Люсия) Ша'Карри Ричардсон (США) Мелисса Джефферсон (США)

22:28. Плавание. 800 м кролем. Женщины;

Кэти Ледеки (США) Ариарне Титмус (Австралия) Пейдж Мэдден (США)

22:58. Плавание. 4х100 м комплексом. Микст;

США Китай Австралия

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