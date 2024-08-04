Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 4 августа

4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи заключительного 5-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Расписание матчей 4 августа, время московское

Группа A, 10:00 — Швеция — Япония

Группа B, 12:00 — Египет — Аргентина

Группа A, 15:00 — Германия — Словения

Группа B, 17:00 — Венгрия — Франция

Группа B, 20:00 — Дания — Норвегия

Группа A, 22:00 — Испания — Хорватия

Перед матчами последнего тура группового этапа уже гарантировали себе финиш на одной из первых четырёх строчек и выход в 1/4 финала Олимпиады-2024 сборные Германии, Словении, Дании, Норвегии и Египта. Утратили все шансы на плей-офф Япония и Аргентина, которые потерпели поражения во всех четырёх матчах.