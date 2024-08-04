Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 4 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам восьми соревновательных дней сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 16 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых наград. На второй строчке располагается команда США, которая завоевала 14 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых медалей. Тройку лучших замыкает Франция: 12 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых наград.

Олимпийские атлеты из России к этому моменту гарантировали себе золотую или серебряную медаль в женском парном разряде тенниса, она будет разыграна сегодня и ещё не успела пойти в зачёт медальных достижений.

В девятый соревновательный день 4 августа будет разыграно четыре комплекта наград в плавании, по три — в лёгкой атлетике и спортивной гимнастике. По два комплекта медалей 4 августа олимпийцы разыграют в бадминтоне и теннисе, по одному — в велоспорте, гольфе, конном спорте, настольном теннисе, стрельбе, стрельбе из лука и фехтовании.