Тренер Даниила Медведева — об Олимпиаде: политика разделяет — спорт объединяет

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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева бывшая шестая ракетка мира Жиль Симон высказался о проведении Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Завершение закономерной цепочки: Олимпийские игры: Политика разделяет — спорт объединяет», — написал экс-теннисист из Франции в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, его подопечный 28-летний Даниил Медведев неудачно выступил на Олимпийских играх в Париже (Франция). В одиночном разряде он в третьем круге уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7 (5:7)), в парном мужском турнире (с Романом Сафиуллиным) и миксте (с Миррой Андреевой) закончил выступления в первом круге.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.