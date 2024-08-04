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Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа

Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа
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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 4 августа (время московское)

  • 11:05 — Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала
  • 11:20 — Женщины. Метание молота. Квалификация
  • 11:55 — Женщины. 200 м. 1/4 финала
  • 12:00 — Мужчины. Пряжки в длину. Квалификация
  • 12:50 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала
  • 13:35 — Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала
  • 20:05 — Мужчины. 400 м. 1/4 финала
  • 20:50 — Женщины. Прыжки в высоту. Финал
  • 21:00 — Мужчины. 100 м. 1/2 финала
  • 21:30 — Мужчины. Метание молота. Финал
  • 21:40 — Женщины. 800 м. 1/2 финала
  • 22:15 — Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
  • 22:55 — Мужчины. 100 м. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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