Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа

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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по лёгкой атлетике.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. 4 августа (время московское)

11:05 — Женщины. 3000 м стипль-чез. 1/2 финала

11:20 — Женщины. Метание молота. Квалификация

11:55 — Женщины. 200 м. 1/4 финала

12:00 — Мужчины. Пряжки в длину. Квалификация

12:50 — Мужчины. 110 м с барьерами. 1/4 финала

13:35 — Женщины. 400 м с барьерами. 1/4 финала

20:05 — Мужчины. 400 м. 1/4 финала

20:50 — Женщины. Прыжки в высоту. Финал

21:00 — Мужчины. 100 м. 1/2 финала

21:30 — Мужчины. Метание молота. Финал

21:40 — Женщины. 800 м. 1/2 финала

22:15 — Мужчины. 1500 м. 1/2 финала

22:55 — Мужчины. 100 м. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.