Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/8 финала 4 августа
Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/8 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр первой стадии плей-офф.
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/8 финала.
4 августа (время начала матчей — московское).
Женщины:
- 10:00. Ксю Чен/Цзя Цзиньи (Китай) — Эсми Бобнер/Зои Верг-Дюпре (Швейцария).
- 18:00. Кэрол Сальгадо/Барбара Сейшас (Бразилия) — Мэриэф Артаччио/Талика Клэнси (Австралия).
- 19:00. Лилиана Фернандес-Штайнер/Паула Сориа (Испания) — Таня Хуберли/Нина Браннер (Швейцария).
- 23:00. Сара Хьюз/Келли Чанг (США) - Валентина Готтарди/Марта Менегатти (Италия).
Мужчины:
- 11:00. Нильс Элерс/Клеменс Викнер (Германия) — Джордж/Андре (Бразилия).
- 14:00. Ондржей Перушич/Дэвид Швайнер (Чехия) — Стефан Борманс/Йорик де Гроот (Нидерланды).
- 14:00. Давид Аман/Джонатан Хелльвиг (Швеция) — Нослен Диас Амарро/Луис Молинер (Куба).
- 22:00. Эвандро/Артур (Бразилия) — Стивен Ван де Вельде/Мэттью Иммерс (Нидерланды).
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