Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/8 финала 4 августа

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/8 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр первой стадии плей-офф.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/8 финала.

4 августа (время начала матчей — московское).

Женщины:

10:00. Ксю Чен/Цзя Цзиньи (Китай) — Эсми Бобнер/Зои Верг-Дюпре (Швейцария).

18:00. Кэрол Сальгадо/Барбара Сейшас (Бразилия) — Мэриэф Артаччио/Талика Клэнси (Австралия).

19:00. Лилиана Фернандес-Штайнер/Паула Сориа (Испания) — Таня Хуберли/Нина Браннер (Швейцария).

23:00. Сара Хьюз/Келли Чанг (США) - Валентина Готтарди/Марта Менегатти (Италия).

Мужчины: