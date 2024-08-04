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Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/8 финала 4 августа

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 1/8 финала 4 августа
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоятся матчи 1/8 финала турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр первой стадии плей-офф.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол, 1/8 финала.
4 августа (время начала матчей — московское).

Женщины:

  • 10:00. Ксю Чен/Цзя Цзиньи (Китай) — Эсми Бобнер/Зои Верг-Дюпре (Швейцария).
  • 18:00. Кэрол Сальгадо/Барбара Сейшас (Бразилия) — Мэриэф Артаччио/Талика Клэнси (Австралия).
  • 19:00. Лилиана Фернандес-Штайнер/Паула Сориа (Испания) — Таня Хуберли/Нина Браннер (Швейцария).
  • 23:00. Сара Хьюз/Келли Чанг (США) - Валентина Готтарди/Марта Менегатти (Италия).

Мужчины:

  • 11:00. Нильс Элерс/Клеменс Викнер (Германия) — Джордж/Андре  (Бразилия).
  • 14:00. Ондржей Перушич/Дэвид Швайнер (Чехия) — Стефан Борманс/Йорик де Гроот (Нидерланды).
  • 14:00. Давид Аман/Джонатан Хелльвиг (Швеция) — Нослен Диас Амарро/Луис Молинер (Куба).
  • 22:00. Эвандро/Артур (Бразилия) — Стивен Ван де Вельде/Мэттью Иммерс  (Нидерланды).
Олимпиада-2024: календарь
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