Стало известно, что могла сказать Фрейзер-Прайс организаторам в споре перед ОИ-2024

Стало известно, что могла сказать трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс во время спора за доступ к разминочной дорожке на стадионе «Стад де Франс» перед тем, как она снялась с полуфинала женского забега на 100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Она [охрана] сказала, что вчера изменили правила. Как они могут изменить правила, а потом не сказать об этом? То есть вы просите всех спортсменов, которые по какой-то причине не остаются в деревне, не проезжать через ворота. Это безумие», — приводит слова Фрейзер-Прайс Daily Mail.

Ранее сообщалось, что служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской спортсменке войти в зону. Так как Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, а не на командном автобусе. Поэтому служба безопасности не смогла обновить её официальную запись. Позже представители Ямайки подтвердили, что Фрейзер-Прайс получила доступ, но у неё возникли проблемы с подколенным сухожилием.