Плавание, Олимпиада-2024: расписание соревнований на 4 августа

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт заключительный соревновательный день в плавательном бассейне. Будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпиада-2024. Расписание соревнований по плаванию, 4 августа (время — московское).

19:30. Женщины, 50 м вольный стиль. Финал;

19:36. Мужчины, 1500 м вольный стиль. Финал;

20:12. Мужчины, Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

20:35. Женщины, Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

8 и 9 августа будут разыграны олимпийские медали в плавании на открытой воде. Мужчины и женщины проплывут дистанцию 10 километров.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.