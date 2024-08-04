Фрейзер-Прайс сделала заявление о скандальном снятии с 1/2 финала бега на 100 м на ОИ-2024

Трёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 10 золотых медалей летних чемпионатов мира ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс прокомментировала снятие с полуфинала на дистанции 100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Мне трудно подобрать слова, чтобы описать глубину моего разочарования. Знаю, что мои болельщики разделяют это разочарование и переживают его вместе со мной. Я действительно счастлива, что с момента моего дебюта на Олимпийских играх в 2008 году мои болельщики оказывали мне неизменную поддержку.

Поддержка моих болельщиков, моей страны и всего сообщества в целом вселила в меня огромную благодарность, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры. С каждым шагом и победой вы все были рядом со мной. Моя вера всегда подтверждала мою уверенность в своём пути. Спасибо за то, что продолжаете быть со мной сегодня и каждый день», — написала Фрейзер-Прайс в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской спортсменке войти в зону. Так как Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приехала сама, а не на командном автобусе. Поэтому служба безопасности не смогла обновить её официальную запись. Позже представители Ямайки подтвердили, что Фрейзер-Прайс получила доступ, но у неё возникли проблемы с подколенным сухожилием.