Тренировочные заплывы триатлонистов на ОИ-2024 вновь отменили из-за качества воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпийских играх — 2024 в Париже в воскресенье снова был отменён из-за плохого качества воды в Сене. Организаторы сообщают, что это произошло из-за сильных осадков, которые сделали воду непригодной.

«Учитывая сильный дождь 31 июля и 1 августа, который был особенно интенсивным вверх по течению от Парижа, мы всё ещё видим влияние на качество воды в месте проведения соревнования. Ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до уровня, на котором может состояться запланированное ознакомительное плавание. В связи с этими условиями мы решили отменить тренировочный заплыв», — говорится в заявлении организаторов Олимпиады в Париже.

Ранее на Олимпиаде в Париже в триатлоне на один день переносились медальные соревнования среди мужчин. Медали в мужском и женском триатлоне всё же были разыграны, хотя участники жаловались на плохую воду в Сене.