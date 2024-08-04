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В сборной Ямайки высказались о проблемах Фрейзер-Прайс с пропуском на олимпийский стадион

В сборной Ямайки высказались о проблемах Фрейзер-Прайс с пропуском на олимпийский стадион
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Глава делегации сборной Ямайки Ян Келли объяснил скандальное снятие трёхкратной олимпийской чемпионки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с полуфинального забега на дистанции 100 м в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Изначально в СМИ появилась информация, что служба безопасности, расположенная рядом с разминочной зоной на «Стад де Франс», не позволила ямайской спортсменке войти в зону, так как Фрейзер-Прайс приехала сама, а не на командном автобусе. Это вызвало негодование у болельщиков.

«Ей разрешили выйти на разминочную дорожку, но через другие ворота. Неправда, что ей не разрешили выйти на стадион. К сожалению, она не смогла принять участия в соревнованиях из-за травмы, полученной во время финальной разминки», — приводит слова Келли BBC.

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