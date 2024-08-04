Фехтование, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже в Большом дворце пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по фехтованию среди мужчин.

Олимпиада-2024. Фехтование, мужчины. 4 августа (время московское)

12:50 — Командная рапира. 1/4 финала

14:40 — Командная рапира. За 5-8 места

15:50 — Командная рапира. 1/2 финала

17:00 — Командная рапира. За 5-6 места

17:00 — Командная рапира. За 7-8 места

20:10 — Командная рапира. За третье место

21:30 — Командная рапира. Финал

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.