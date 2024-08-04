Фехтование, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа
В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже в Большом дворце пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по фехтованию среди мужчин.
Олимпиада-2024. Фехтование, мужчины. 4 августа (время московское)
- 12:50 — Командная рапира. 1/4 финала
- 14:40 — Командная рапира. За 5-8 места
- 15:50 — Командная рапира. 1/2 финала
- 17:00 — Командная рапира. За 5-6 места
- 17:00 — Командная рапира. За 7-8 места
- 20:10 — Командная рапира. За третье место
- 21:30 — Командная рапира. Финал
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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