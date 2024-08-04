Французский дзюдоист Тедди Ринер прокомментировал победу в миксте на ОИ-2024

Французский дзюдоист Тедди Ринер прокомментировал победу в финале соревнований в командном миксте в рамках Олимпийских игр — 2024.

«Добиться этого — невероятно. Никогда не мог представить себе такую толпу, такой задор, такую интенсивность. Это то, что останется со мной на всю жизнь. Уникальные дни, уникальные моменты, уникальные Олимпийские игры. Это невообразимо. Никогда бы не подумал об этом, а мы сделали это. Мне нужна кровать, потому что спал всего два часа прошлой ночью из-за адреналина», — приводит слова Ринера Eurosport.

Тедди Ринер на Олимпиаде в Париже стал пятикратным олимпийским чемпионом. Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.