«Молод и взрывоопасен». Корретха — о предстоящем финале ОИ-2024 Алькараса и Джоковича

Бронзовый призёр Олимпийских игр испанский теннисист Алекс Корретха назвал финальный матч в мужском одиночном разряде между третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем «финалом мечты», а также пророчит испанцу победу.

«Нет сомнений, что это финал мечты. Они оба переживают разные моменты в своей жизни. У Карлоса всё идёт гладко, хорошо и идеально. Он выиграл [Открытый чемпионат Франции] в Париже, он выиграл [Уимблдон] в Лондоне, теперь в финале Олимпиады.

То, как он играет, двигается и со всем справляется, идеально. Не уверен, способен ли он понять всю сложность этого, потому что очень молод и взрывоопасен. Но это невероятное достижение за столь короткий промежуток времени. Но он осознаёт важность этого финала для своей страны.

Что касается Новака, мы могли видеть, как много для него значил выход в финал, по тому, как он лежал на корте после победы. Он будет готов. В этом матче из трёх он двигается гораздо лучше, чем на Уимблдоне несколько недель назад. Он знает, как справляться с давлением. Думаю, что для него выиграть хотя бы серебро — это хорошее достижение, но это не главное. Он ищет золото. Он сам — золото. Он — платина. Всё, что меньше золота, — меньшее, что он ожидает», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.