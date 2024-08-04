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Швеция — Япония — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 40:27, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболисты сборной Швеции победили Японию и вышли в плей-офф Олимпиады
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира. В группе А сборная Швеции обыграла команду Японии со счётом 40:27 (16:9).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 5-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Швеция
Окончен
40 : 27
Япония

Самым результативным игроком матча стал гандболист проигравшей команды Наоки Сугиока, забросивший девять мячей. В шведской команде центральный защитник Джим Готтфридссон и правый крайний Себастьян Карлссон забили по шесть голов.

Сборная Швеции после этой победы обеспечила третье место в группе. Японцы потерпели поражения во всех матчах предварительного этапа и завершили выступления на турнире.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа.

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