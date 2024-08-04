Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.
Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 4 августа (время московское)
Группа А
- 15:00 — 5-й тур. Венгрия — Австралия
- 19:30 — 5-й тур. Канада — Нидерланды
Группа В
- 16:35 — 5-й тур. Италия — Испания
- 21:05 — 5-й тур. Франция — Греция
На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.