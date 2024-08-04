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Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание соревнований 4 августа
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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по водному поло среди женщин.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 4 августа (время московское)

Группа А

  • 15:00 — 5-й тур. Венгрия — Австралия
  • 19:30 — 5-й тур. Канада — Нидерланды

Группа В

  • 16:35 — 5-й тур. Италия — Испания
  • 21:05 — 5-й тур. Франция — Греция

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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