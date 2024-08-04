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Американская гимнастка Симона Байлз может принять участие в следующей Олимпиаде

Симона Байлз допустила, что поедет на Олимпийские игры — 2028
Симона Байлз
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27-летняя американская гимнастка Симона Байлз допустила, что примет участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Интересно, что тогда ей будет 31 год.

«Никогда не говори никогда. Следующая Олимпиада будет дома, так что никогда не знаешь. Но я стану очень старой», — приводит слова Байлз USA Today.

Напомним, в субботу, 3 августа, на Играх в Париже Байлз завоевала седьмое олимпийское золото в карьере. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. У неё девять титулов чемпионки Игр (это рекорд как у мужчин, так и у женщин). Теоретически Байлз может повторить данное достижение, так как отобралась на каждую дисциплину на Играх в Париже.

В общем медальном зачёте у олимпийской сборной США на момент 4 августа 61 медаль: 14 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых.

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