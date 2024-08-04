Родионенко заявила, что Байлз на ОИ-2024 догонит Латынину по количеству золотых медалей

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что американка Симона Байлз на следующих Олимпийских играх сумеет обойти Ларису Латынину по количеству золотых медалей.

«Байлз осталось выиграть две золотые медали. Она сравняется с Латыниной, она к этому очень стремится. В Париже Байлз выиграет ещё вольные упражнения, у неё очень сильная акробатика. На бревне, конечно, может любой упасть, но у Байлз очень хорошая программа, одним соскоком она много набирает. Вот на брусьях она не попала в финал. То есть в Париже Байлз выиграет ещё два вида и сравняется с Латыниной по золотым олимпийским медалям.

У Байлз цель — обогнать Латынину и стать рекордсменкой по золотым медалям. Для этого ей надо выступить на Олимпиаде 2028 года. Если у неё хватит сил ещё на четыре года, то она выступит и выполнит эту задачу, думаю. Но великую Латынину и Байлз ни в коем случае нельзя сравнивать. Современная гимнастика разительно отличается от той гимнастики, которая была во времена Ларисы.

К тому же сейчас общий мировой уровень гимнастики у женщин сильно упал. Нас нет на Олимпиаде, поэтому там безоговорочный лидер — США, Байлз, а дальше за ней даже близко никого, все остальные страны одного уровня», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».