Легкоатлетка из Сент-Люсии Альфред прокомментировала победу в беге на 100 м на ОИ-2024

Спортсменка из Сент-Люсии Жюльен Альфред прокомментировала победу в финальном забеге на 100 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Для меня большая честь быть послом своей страны. Надеялась, что мы получим нашу первую медаль, и она стала золотой. Уверена, что они сейчас празднуют на родине», — приводит слова Альфред USA Today.

Жюльен Альфред принесла Сент-Люсии первую олимпийскую медаль. Её результат — 10,72. Это первая медаль страны на соревнованиях. Американка Ша'Карри Ричардсон стала второй (10,87). Третье место заняла её соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.