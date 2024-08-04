Шерика Джексон не вышла на старт предварительного забега на 200 м на Олимпиаде-2024

Ямайская спринтерша Шерика Джексон снялась с предварительного забега на 200 м в рамках легкоатлетической программы Олимпийских игр — 2024. Она двукратная чемпионка мира на данной дистанции.

30-летняя Джексон является чемпионкой Олимпийских игр — 2020 в эстафете 4x100 м. Обладательница второго времени в истории, национального рекорда и рекорда чемпионатов мира в беге на 200 м (21,41).

Полуфинальные забеги на 200 м на Играх в Париже пройдут в понедельник, 5 августа. Олимпийская чемпионка на этой дистанции определится 6 августа.

Ранее другая ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинала женского забега на 100 м на Олимпийских играх из-за травмы, полученной во время финальной разминки.