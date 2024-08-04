Велоспорт, женщины, Олимпиада-2024: когда начало гонки 4 августа с участием россиянок

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по велоспорту в шоссейной групповой гонке среди женщин с участием россиянок Тамары Дроновой и Алёны Иванченко. Старт гонки запланирован на 15:00 мск.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.