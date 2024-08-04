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Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: текстовая онлайн-трансляция финала ОИ-2024

Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: текстовая онлайн-трансляция финала ОИ-2024
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Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч начнётся не ранее 16:30 мск.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
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Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.

В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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