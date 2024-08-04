Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: текстовая онлайн-трансляция финала ОИ-2024

Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.

В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.