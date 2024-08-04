Французский шестовик задел планку гениталиями в прыжке на ОИ-2024 и не отобрался в финал

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходили квалификационные соревнования в прыжках с шестом среди мужчин. Французский спортсмен Антони Аммирати во время попытки на высоте 5,70 м сбил планку своими гениталиями. Сначала он задел её коленями, а потом окончательно снёс половым органом.

Фото: Кадр из трансляции

В итоге он не пробился в финальный раунд соревнований по прыжкам с шестом и не сможет побороться за медали. Заключительная стадия пройдёт 5 августа.

Аммирати — чемпион мира по лёгкой атлетике среди спортсменов до 20 лет (2022). Он второй шестовик в истории Франции, который смог взять высоту 5,81 м.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года. Легкоатлетическая программа Игр закончится в последний день ОИ.