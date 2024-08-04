Велогонщик из Германии посетил уборную кафе во время соревнований на Олимпиаде-2024

В субботу, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже состоялась шоссейная групповая гонка среди мужчин в соревнованиях по велоспорту. Немецкий спортсмен Нильс Политт, проезжая мимо заведения «Две мельницы», прервал гонку, посетил уборную и под овации посетителей кафе продолжил соревнования.

В этом заведении проходили съёмки знаменитой комедии «Амели», занявшей второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном в 2010 году журналом Empire.

Политт занял 70-е место в групповой гонке с отставанием от лидера в 20 минут. Победителем соревнований стал представитель Бельгии Ремко Эвенепул, выигравший свою вторую золотую медаль на Играх в Париже.