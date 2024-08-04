Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024

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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира. В группе В сборная Египта обыграла команду Аргентины со счётом 34:27 (14:15).

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий Ехия Эльдераа, левый защитник Али Зеин из Египта и правый полусредний сборной Аргентины Федерико Писарро, забросившие по шесть мячей.

Египтяне одержали третью победу на турнире и пока занимают второе место в группе. Аргентинская сборная проиграла во всех пяти матчах предварительного этапа и завершила выступления на Играх в Париже.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа.