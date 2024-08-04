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Египет — Аргентина — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 40:27, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Гандболисты сборной Египта одержали третью победу на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа мужского гандбольного турнира. В группе В сборная Египта обыграла команду Аргентины со счётом 34:27 (14:15).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 5-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Египет
Окончен
34 : 27
Аргентина

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий Ехия Эльдераа, левый защитник Али Зеин из Египта и правый полусредний сборной Аргентины Федерико Писарро, забросившие по шесть мячей.

Египтяне одержали третью победу на турнире и пока занимают второе место в группе. Аргентинская сборная проиграла во всех пяти матчах предварительного этапа и завершила выступления на Играх в Париже.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. Финал мужского гандбольного турнира состоится в последний день олимпийской программы 11 августа.

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