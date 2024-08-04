Словенец Штерн — лучший бомбардир группового этапа волейбольного турнира Олимпиады

Диагональный сборной Словении Тончек Штерн стал самым результативным игроком мужского волейбольного турнира Олимпиады в Париже. На счету нападающего 77 очков, его команда сыграла 12 партий. При этом в самом начале первого матча с Канадой (3:1) Штерн получил травму пальца и пропустил почти весь сет.

59 очков набрал диагональный команды Японии Юдзи Нисида. Его команда сыграла 13 партий. 57 баллов за 12 сетов на счету бразильского диагонального Дарлана Соузы. Замыкает четвёрку бомбардиров немец Георг Гроцер — он набрал 56 очков за 13 партий.

Больше всего очков — 28 — в одном матче удалось набрать двум волейболистам. Тончек Штерн в матче с Францией (3:2), а канадский доигровщик Стивен Маар — в игре с Сербией (2:3).