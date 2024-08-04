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Словенец Штерн — лучший бомбардир группового этапа волейбольного турнира Олимпиады

Словенец Штерн — лучший бомбардир группового этапа волейбольного турнира Олимпиады
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Диагональный сборной Словении Тончек Штерн стал самым результативным игроком мужского волейбольного турнира Олимпиады в Париже. На счету нападающего 77 очков, его команда сыграла 12 партий. При этом в самом начале первого матча с Канадой (3:1) Штерн получил травму пальца и пропустил почти весь сет.

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59 очков набрал диагональный команды Японии Юдзи Нисида. Его команда сыграла 13 партий. 57 баллов за 12 сетов на счету бразильского диагонального Дарлана Соузы. Замыкает четвёрку бомбардиров немец Георг Гроцер — он набрал 56 очков за 13 партий.

Больше всего очков — 28 — в одном матче удалось набрать двум волейболистам. Тончек Штерн в матче с Францией (3:2), а канадский доигровщик Стивен Маар — в игре с Сербией (2:3).

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