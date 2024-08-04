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Аверилл и Гроцер — лучшие блокирующие группового этапа волейбольного турнира Олимпиады

Аверилл и Гроцер — лучшие блокирующие группового этапа волейбольного турнира Олимпиады
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Американец Тэйлор Аверилл и немец Георг Гроцер стали лучшими блокирующими группового этапа мужской волейбольной Олимпиады. Центральный сборной США поставил 11 блоков, сыграв 12 партий. Гроцер выполнил столько же результативных блокирований, но сыграл на один сет больше. Аверилл шесть из своих 11 блоков поставил в матче со сборной Японии (3:1).

В пятёрку игроков с наибольшим количеством блоков также входят итальянец Джанлука Галасси (9 блоков, 11 сетов), словенец Ален Паенк (9 блоков, 12 сетов) и центральный сборной Германии Антон Бреме (9 блоков, 13 сетов).

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Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Италия (1) – Япония (8);
США (2) – Бразилия (7);
Словения (3) – Польша (6);
Франция (4) – Германия (5).

Матчи 1/4 финала пройдут в понедельник, 5 августа.

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