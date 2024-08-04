На Олимпиаде-2024 могут отменить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене

Российский судья Алексей Калинин рассказал, что соревнования по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже вряд ли будут проводить в Сене.

«Мы ждём решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин в социальных сетях.

Ранее снова были отменены тренировочные заплывы триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Организаторы сообщили, что это произошло из-за сильных осадков, которые сделали воду непригодной.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.