Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Адам Пити — об Олимпиаде-2024: это худшая неделя в моей жизни

Адам Пити — об Олимпиаде-2024: это худшая неделя в моей жизни
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити подвёл итоги своего выступления на Играх-2024 в Париже.

«Это, наверное, худшая неделя в моей жизни с точки зрения состояния моего организма. Всё сразу навалилось. После обнаружения ковида просто каждый день просыпаешься с разными мыслями. Медицинская команда сработала великолепно. Надеюсь, это даст моему организму небольшой толчок к выздоровлению», — сказал Пити в эфире телеканала BBC.

На Олимпиаде-2024 29-летний Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, заняв пятое место в квалификации, но не вошёл в национальную команду в миксте.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа.

Материалы по теме
Звёздный британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на ковид на Олимпиаде-2024
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android