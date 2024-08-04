Адам Пити — об Олимпиаде-2024: это худшая неделя в моей жизни

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити подвёл итоги своего выступления на Играх-2024 в Париже.

«Это, наверное, худшая неделя в моей жизни с точки зрения состояния моего организма. Всё сразу навалилось. После обнаружения ковида просто каждый день просыпаешься с разными мыслями. Медицинская команда сработала великолепно. Надеюсь, это даст моему организму небольшой толчок к выздоровлению», — сказал Пити в эфире телеканала BBC.

На Олимпиаде-2024 29-летний Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 м брассом. После этого он сдал положительный тест на COVID-19. В составе сборной Великобритании Пити принял участие в комбинированной эстафете 4х100 м, заняв пятое место в квалификации, но не вошёл в национальную команду в миксте.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа.