Тарасова — об Андреевой/Шнайдер: не могу говорить за всю Россию, но я буду их поддерживать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила поддержку российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые сегодня, 4 августа, сразятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани (3) за золото Олимпиады-2024 в парном разряде.
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«Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, могу сказать за себя: я буду поддерживать. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию. Другой профессии нет и не будет, она очень короткая. Надо использовать свою возможность», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
- 4 августа 2024
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