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Тарасова — об Андреевой/Шнайдер: не могу говорить за всю Россию, но я буду их поддерживать

Тарасова — об Андреевой/Шнайдер: не могу говорить за всю Россию, но я буду их поддерживать
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила поддержку российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые сегодня, 4 августа, сразятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани (3) за золото Олимпиады-2024 в парном разряде.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

«Удачи им, нашим девочкам! Желаю им хорошего самочувствия! Не могу сказать за всю Россию, могу сказать за себя: я буду поддерживать. Своих надо поддерживать, тем более в такой сложной для них ситуации. Им нужна эта поддержка. Думаю, что народ поддержит. Поддержат те, кто понимает такую профессию. Другой профессии нет и не будет, она очень короткая. Надо использовать свою возможность», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».

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