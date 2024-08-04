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Изабель Верт не смогла сравняться с Латыниной и Ледеки по числу золотых медалей ОИ

Изабель Верт не смогла сравняться с Латыниной и Ледеки по числу золотых медалей ОИ
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Немецкая наездница, выступающая в выездке, восьмикратная олимпийская чемпионка Изабель Верт не смогла сравняться с девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ларисой Латыниной и девятикратной олимпийской чемпионкой по плаванию Кэти Ледеки.

Олимпиада 2024. Конный спорт
Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Джессика вон Бредов-Верндль
Германия
90.093
2
Изабелль Верт
Германия
89.614
3
Шарлотта Фрай
Великобритания
88.971

В индивидуальном первенстве в выезде Верт стала серебряным призёром с результатом 89.614. Первой стала немецкая спортсменка Джессика вон Бредов-Верндль (90.093).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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