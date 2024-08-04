Изабель Верт не смогла сравняться с Латыниной и Ледеки по числу золотых медалей ОИ

Немецкая наездница, выступающая в выездке, восьмикратная олимпийская чемпионка Изабель Верт не смогла сравняться с девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ларисой Латыниной и девятикратной олимпийской чемпионкой по плаванию Кэти Ледеки.

В индивидуальном первенстве в выезде Верт стала серебряным призёром с результатом 89.614. Первой стала немецкая спортсменка Джессика вон Бредов-Верндль (90.093).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.