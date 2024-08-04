Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ

Немецкая наездница Джессика вон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой в выездке на соревнованиях по конному спорту в рамках Игр-2024 в Париже.

Серебряную медаль завоевала её соотечественница, восьмикратная олимпийская чемпионка Изабель Верт. Бронзовую награду завоевала Шарлотта Фрай из Великобритании.

Верт в случае победы могла сравняться с девятикратными олимпийскими чемпионками Ларисой Латыниной (спортивная гимнастика) и американкой Кэти Ледеки (плавание) по числу завоёванных золотых медалей на ОИ.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Соревнования по конному спорту завершатся во вторник, 6 августа.