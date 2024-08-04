Наездница из Германии выиграла золото Игр-2024 в выездке, опередив 8-кратную чемпионку ОИ
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Немецкая наездница Джессика вон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой в выездке на соревнованиях по конному спорту в рамках Игр-2024 в Париже.
Серебряную медаль завоевала её соотечественница, восьмикратная олимпийская чемпионка Изабель Верт. Бронзовую награду завоевала Шарлотта Фрай из Великобритании.
Олимпиада 2024. Конный спорт
Выездка. Индивидуальное первенство. Свободная программа. Финал
04 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Джессика вон Бредов-Верндль
Германия
90.093
2
Изабелль Верт
Германия
89.614
3
Шарлотта Фрай
Великобритания
88.971
Верт в случае победы могла сравняться с девятикратными олимпийскими чемпионками Ларисой Латыниной (спортивная гимнастика) и американкой Кэти Ледеки (плавание) по числу завоёванных золотых медалей на ОИ.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Соревнования по конному спорту завершатся во вторник, 6 августа.
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