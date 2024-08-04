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Джокович — Алькарас: серб выиграл первый сет финала Олимпиады-2024 за 1 час и 34 минуты

Джокович — Алькарас: серб выиграл первый сет финала Олимпиады-2024 за 1 час и 34 минуты
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В эти минуты проходит финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 3 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Джокович выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3).

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

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