«Наш гимн лучше». Белорус Литвинович — о мелодии МОК на церемонии награждения ОИ-2024

Белорусский спортсмен Иван Литвинович рассказал, что чувствовал, когда вместо национального гимна заиграла мелодия Международного олимпийского комитета (МОК).

— Как вам мелодия МОК, которая впервые в истории звучала вместо белорусского гимна на награждении белоруса?

— Что тут можно сказать? Это другое дело. Наш гимн лучше, и я надеюсь, что мы сможем участвовать в соревнованиях, слушая его, — сказал Литвинович на пресс-конференции.

Напомним, Иван завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже (Франция) в прыжках на батуте. Он показал результат 63,090 балла. 23-летний Литвинович также побеждал на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония). Таким образом, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов. Это вторая медаль для представителей Беларуси. Ранее Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте, россиянка Анжела Бладцева была пятой.