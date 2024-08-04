Белорус Литвинович — журналистам на ОИ: вы задаёте эти вопросы, чтобы спровоцировать меня

Белорусский спортсмен Иван Литвинович рассказал, как чувствует себя на Олимпийских играх — 2024 в Париже в статусе нейтрального атлета.

— А как вы вообще себя чувствуете на Играх в статусе нейтрального атлета, особенно в связи с поддержкой своего государства, которую вы высказывали ранее?

— Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаёте эти вопросы, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте, — сказал Литвинович на пресс-конференции.

Напомним, Литвинович завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже (Франция) в прыжках на батуте. Он показал результат 63,090 балла.

23-летний Литвинович также побеждал на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония). Таким образом, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов. Это вторая медаль для представителей Беларуси. Ранее Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте, россиянка Анжела Бладцева была пятой.