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Белорус Литвинович — журналистам на ОИ: вы задаёте эти вопросы, чтобы спровоцировать меня

Белорус Литвинович — журналистам на ОИ: вы задаёте эти вопросы, чтобы спровоцировать меня
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Белорусский спортсмен Иван Литвинович рассказал, как чувствует себя на Олимпийских играх — 2024 в Париже в статусе нейтрального атлета.

— А как вы вообще себя чувствуете на Играх в статусе нейтрального атлета, особенно в связи с поддержкой своего государства, которую вы высказывали ранее?
— Я не хочу отвечать на эти вопросы. Вы задаёте эти вопросы, чтобы спровоцировать меня. Я буду отвечать только на вопросы о спорте, — сказал Литвинович на пресс-конференции.

Напомним, Литвинович завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже (Франция) в прыжках на батуте. Он показал результат 63,090 балла.

23-летний Литвинович также побеждал на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония). Таким образом, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов. Это вторая медаль для представителей Беларуси. Ранее Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте, россиянка Анжела Бладцева была пятой.

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