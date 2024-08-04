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Фото: Серена Уильямс и Томас Бах вместе смотрят финал ОИ между Джоковичем и Алькарасом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс и президент МОК Томас Бах присутствуют на финальном матче олимпийского теннисного турнира в Париже, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом.

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты идёт первый сет, теннисисты взяли по две свои подачи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).