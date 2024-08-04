Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Фото: Серена Уильямс и Томас Бах вместе смотрят финал ОИ между Джоковичем и Алькарасом

Фото: Серена Уильямс и Томас Бах вместе смотрят финал ОИ между Джоковичем и Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс и президент МОК Томас Бах присутствуют на финальном матче олимпийского теннисного турнира в Париже, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
4
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты идёт первый сет, теннисисты взяли по две свои подачи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

Материалы по теме
Фото
Тренер Алькараса прервал отпуск, чтобы поддержать Карлоса в финальном матче Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android