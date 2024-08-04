У Китая в мужском настольном теннисе будет только одна медаль ОИ впервые за 32 года

У сборной Китая по настольному теннису впервые за 32 года будет только одна медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде. В финале китайский спортсмен Фань Чжэндун сыграет с представителем Швеции Трульсом Мёрегордом. Второй китайский участник, Ван Чуцинь, проиграл Трульсу Мёрегорду в 1/16 финала.

На трех последних Олимпиадах у Китая было золото и серебро, а в Пекине-2008 – все три медали. До этого, начиная с Барселоны-1992, они брали не менее двух медалей. Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.